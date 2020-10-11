التكريم الكبير.. أبطال الاختيار يشكرون القوات المسلحة خلال الندوة التثقيفية

وأعرب بطل المسلسل، الفنان أمير كرارة، والذى جسد شخصية، البطل الشهيد أحمد منسى، عن شكره للقوات المسلحة، مؤكدا اعتزازه بتجسيد تلك الشخصية.

وأضاف كرارة: "تم تكريم أبطال المسلسل أكثر من مرة منذ رمضان الماضى.. لكن النهارده هو التكريم الكبير أمام الرئيس السيسى، والقوات المسلحة، والشعب المصرى".

فيما أكد الفنان أحمد العوضى، والذى جسد شخصية الإرهابى الخائن "هشام عشماوى" أنه فخور بنجاح دوره، الذى ساهم فى فضح أفكار الجماعات الإرهابية، متابعًا: "عشت الصراع النفسى للشخصية علشان أعرف أعبر عن ما يحمله الأشرار لمصر".

وأعرب العوضى عن سعادته بردود فعل الجمهور، مؤكدًا: "سعيد إنى وصلت الرسالة.. الله المستعان على أعداء الوطن".

بينما أكدت الفنانة دينا فؤاد، والتى جسدت شخصية "زوجة هشام عشماوى" على دور القوات المسلحة فى محاربة أعداء الوطن، قائلة: "فخورة بمشاركتى فى الرسالة ولو بجزء بسيط".

وقال الفنان إسلام حافظ، إنه كان قلقًا من دوره، مؤكدًا: "ناس كتير قالت لى الناس هتكرهك وتشتمك فى الشارع"، لافتًا إلى أن والده كان أحد أبطال حرب أكتوبر، والذى دائمًا ما كان يشدد عليه قوله: "الحرب لم تنته".

وأعرب النجم عابد عنانى، عن فخره بالمشاركة فى مسلسل الاختيار، مؤكدًا أن الاختيار وضح الفرق بين الذى يضحى بدمه فداء لمصر، والخونة الذين يعملون على هدمها.