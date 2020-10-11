برلمانى : وزير التعليم العالى أحبط مخطط أكاذيب الإرهابية

أكد الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب السلام الديمقراطى للشؤون البرلمانية، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، حسم بشكل قاطع كل ما يتردد من شائعات وأكاذيب وسموم تبثها الآلة الإعلامية لجماعة الإخوان الإرهابية وفضائيات الدم والإرهاب بشأن ملف خصخصة الجامعات داخل مصر.





وأشاد حساسين، فى بيان له، بتأكيد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، بأن أكثر من 85% من الطلاب متواجدين بالجامعات الحكومية، سواء من خلال إنشاء جامعات حكومية مجانية جديدة لاستيعاب عدد الطلاب، وفى نفس التوقيت يتم التوسع فى الجامعات التكنولوجية وأن الدولة المصرية تواصل الاستثمارات فى الجامعات سواء الحكومية أو التكنولوجية أو الجامعات الخاصة والدولية أو الأهلية، وهى مؤسسات غير هادفة للربح وأنه لا يوجد توجه نحو خصخصة الجامعات، بالإضافة لتوضيحه أن الطالب بالجامعات التكنولوجية يكلف الدولة ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه خلال الفترة الحالية، ولكن الطالب يدفع 8 آلاف جنيه وهذا دعم من الدولة.

ولفت إلى تأكيد الوزير أن وزارة التعليم العالى تتبنى نموذجا لجميع أطياف المجتمع مع التركيز بشكل كبير على الكتلة المجانية بالجامعات الحكومية وتطويرها بميزانيات ضخمة جدا، وأن مجانية التعليم لا يمكن تغييرها لأنها دستور وأنه خلال الـ10 سنوات المقبلة سنصل إلى أكثر من 4 ملايين طالب بالجامعات وأن الاستثمارات الضخمة فى مجال الجامعات الحكومية المجانية يجب أن يكون موجودا ويستمر لاستيعاب الأعداد المتوقعة من دراسة الهرم السكانى.

وتابع أن التصريحات الواضحة والحاسمة من وزير التعليم العالى تؤكد الالتزام الكامل والحقيقى من الحكومة بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإتاحة التعليم الجامعى لجميع الطلاب المصريين سواء من أبناء الأسر القادرة أو من أسر أهالينا من الفقراء والبسطاء من خلال إتاحة التعليم الجامعى لهم بالمجان تنفيذا لأحكام الدستور المصرية ونصوصه الواضحة.