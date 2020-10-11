عاجل .. عباس كامل: مصر تتمسك بمسار التسوية السياسية كحل وحيد فى ليبيا

وأضاف اللواء عباس كامل، فى كلمته خلال جلسة المسار الدستورى لبحث الأوضاع فى ليبيا، بحسب "سكاى نيوز"، أنه يجب أن يتمكن الليبيون من محاسبة من يستغل منصبه لتوجيه موارد الدولة الليبية لدعم الإرهاب، بدلا من تحسين الأوضاع المعيشية.

كما أكد ضرورة أن يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات.