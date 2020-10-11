وأشاد الرئيس السيسى، بعظمة تجسيد الشخصيات، فى المسلسل، متابعًا: "أعجبت بالمسلسل لدرجة إنى قلت جابوهم منين دول؟". وتابع الرئيس: "بشكركم على الفكرة اللى قدمتوها، عظيمة وأكثر من رائعة، ومثلت رسالة لمصر فى الخارج والداخل". وأوضح الرئيس السيسى، أن فكرة المسلسل وصلت وبقوة، متابعًا: "لم تبالغوا فى تجسيد الشخصيات فى الجانبين"، الأمر الذى ساهم فى نجاح المسلسل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى لـ أبطال الاختيار : شكرا .. رسالة المسلسل وصلت فى الداخل والخارج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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