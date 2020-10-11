عاجل.. رئيس وفد مجلس النواب الليبى : نسعى للاتفاق على قاعدة دستورية

وأضاف رئيس وفد مجلس النواب الليبى، خلال كلمته بالاجتماع المنعقد حاليًا فى القاهرة تحت رعاية الأمم المتحدة لممثلين عن مجلسى النواب والأعلى للدولة الليبيين، وأعضاء هيئة الدستور لبحث المسار الدستورى ومشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أنه لابد للدولة من احتكار القوة المنظمة وتكون بيدها المؤسسات العسكرية والشرطية.

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