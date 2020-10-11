أحمد فؤاد أباظة : الهجرة انتصرت للقانون فى أزمة النصب على مصريين بالكويت

وأضاف أباظة، فى بيان له، أن لجوء السفيرة نبيلة مكرم للقضاء المصرى الشامخ يؤكد أن مصر أصبحت دولة للمؤسسات تنتصر لاحترام الدستور والقانون، معربا عن ثقته التامة فى قدرة القضاء المصرى الشامخ والنزيه فى حسم مثل هذه الملفات وبما يحقق حصول جميع المصريين على حقوقهم.

وناشد أباظة جميع المسؤولين اتخاذ هذا النهج والأسلوب رفيع المستوى من السفيرة نبيلة مكرم لتطبيقه فى مثل هذه القضايا.

وكانت الشكوى قد أفادت بقيام "م.ع.م" صاحب إحدى شركات السياحة، والسيدة "د.ع.م"، عبر إحدى القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعى بإيهام هؤلاء المواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة 14 يوما حجرا صحيا بالإمارات تشمل حجوزات الطيران والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، حيث قام المتهمون بالادعاء بأنهم مسؤولون عن حجز الفندق وإعادتهم للكويت، بعد دفع مبالغ تتراوح بين 17 إلى 20 ألف جنيه، وتم استلام المبالغ المطلوبة بمعرفة السيدة "د.ع"، سواء عن طريق التحويل البنكى أوالاستلام النقدى أو عبر إحدى تطبيقات الدفع الإلكترونى الشهيرة، وجميعهم مثبت بإشعارات رسمية، بحسب الشكاوى الواردة.

وجاء فى الشكوى أيضا أن الشركة المذكورة قامت فى يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أى بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

وبحسب ما نشر تواصل المواطنون مع الشركة، وأبلغتهم بالعمل على حل المشكلة وتوفير تذاكر طيران معتمدة، إلا أنهم فوجئوا أيضا يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 بأن الفندق يطالبهم بإخلاء الغرف، لعدم سداد فاتورة الإقامة كاملة من جانب الشركة.

وبعد ذلك تبين أن الشركة أغلقت مقرها وقامت بتسريح الموظفين، وأفاد صاحب الشركة أنه غير مسؤول وكل شخص يتحمل مسؤولية نفسه.

وعلى إثر ذلك تلقت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم رسائل من هؤلاء المواطنين بأنهم لا يمتلكون المال الكافى للعودة للكويت أو حتى الرجوع إلى مصر ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم.

وفى هذا السياق، حرصت السفيرة نبيلة مكرم على التواصل مع النائب العام، وقنصلياتنا بالإمارات والكويت لمتابعة موقف هؤلاء المواطنين لحين حل المشكلة، مؤكدة ضرورة توجه أحد المواطنين أو أسرهم لمكتب شكاوى وزارة الهجرة بأوراق رسمية حتى يتسنى استكمال إجراءات الشكوى القانونية.