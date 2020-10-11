أمير كرارة عن مسلسل الاختيار: بشكر القوات المسلحة على الشرف اللى اديتهولى

قدم الفنان أمير كرارة الشكر للقوات المسلحة على اختياره فى مسلسل الاختيار، وقال كرارة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "كل سنة وشعب مصر وجيش مصر العظيم بخير..أحب أشكر القوات المسلحة على الشرف اللى اديتهولى أن أقدم رسالة مهمة زى رسالة الاختيار، وأظن الرسالة وصلت ". وأضاف كرارة: "من اول يوم رمضان واحنا بنتكرم من كل الناس فى كل الشوارع بس النهاردة التكريم الكبير قدام شعبنا العظيم قدام قواتنا المسلحة وقدام سيادة رئيس الجمهورية.. شكرا وتحيا مصر".

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