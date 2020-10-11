كنت بقول لنفسي جابوهم منين دول .. السيسي: أدوار الإرهابيين في الاختيار قدمت بصدق ودون مبالغة

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية لكل من شارك في مسلسل الاختيار، مشيدا بصدق العمل الذي وصل للمصريين، وكل من شاهد المسلسل، مضيفا: "مكنش فيها مبالغة وإن كان فيها قسوة أو مرارة ، وكان هذا أمر لافت للنظر، ولكل من شاهد المسلسل في مصر والخارج "

وتابع : " شكرا لكم على الفكرة اللي قدمتوها وكانت أكثر من رائعة، والمسلسل نجح في أن يوصل للناس في شهر أكثر مما وصل في سنوات طويلة، خصوصا أن انتوا عايشين اللحظة وحجم ما يحدث في سينا وكنا فين خلال السنوات الماضية ، والآن ".

وأشار إلى أن : " المنسي واللي زيه عند ربنا خلاص لكن يبقى نقل صورتهم وكفاحهم لكل بيت مصري، مضيفا هدفنا أن نشكر كل بيت على تقديم شهيد احنا عشنا وانتو فقدتوهم ، ومن أصيب سيعيش مع الإصابة طوال عمره هذا المسلسل كان صورة رائعة لواقع وثمن ندفعه ".

وقال الرئيس ممازحا أبطال المسلسل ممن قدموا الصورة السيئة او القاسية في المسلسل ، عاوزة أقول ان الفكرة التي تم تقديمها خطيرة ومدمرة موجها حديثه لأحمد العوضي : "كل الناس بتصقفلك".

وتابع : " بشكرهم أنهم قبلوا واستطاعوا تجسيد هذه الصورة بكل معنى الكلمة ودون مبالغة، أنا قلت هم جابوهم منين دول انتوا قدمتوا صورة حقيقية لهم ، وفي ناس عاوزين نحاسبهم أو نقاتلهم ، وفي ناس تانية بتوحد ربنا عشان البلد دي تعيش اقبلوا شكري بالنيابة عن كل المصريين ".