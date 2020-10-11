السكة الحديد تعلن مواعيد التقدم لـ مسابقة الوظائف الجديدة 2020

أعلنت السكة الحديد عن جدول امتحانات المتقدمين لمسابقة السكة الحديد رقم 201 لسنة 2020 من المهندسين وحملة الدبلومات الفنية.

وناشدت الهيئة حضور جميع المتقدمين في المواعيد المحددة في الجدول الذي تم إرساله للمناطق على مستوى الجمهورية، مع التواجد في المكان قبل الموعد المحدد بساعة على الأقل وذلك لاستكمال إجراءات التسجيل والإجراءات التنظيمية مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

وتجرى الامتحانات ذلك بمقر مركز تقييم القدرات والمسابقات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل، وسيتم نشر جميع التفاصيل على بوابة الحكومة الالكترونية اعتبارا من اليوم 11 أكتوبر.

وكانت هيئة السكة الحديد قررت تعديل مسابقة لتعيين 1000 فني و150 مهندسا.

وقامت الهيئة بالنزول بقواعد القبول من 70% إلى 65% للفنيين، ومن جيد جدا إلى جيد بالنسبة للمهندسين، وذلك لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

كانت الهيئة في وقت سابق قد قامت بتعيين 150 مهندسا بالسكة الحديد تم اختيارهم وفقا لأعلى معايير الاختيار.

وفي الصور المرفقة نستعرض لكم الجدول وفقًا لما أعلنته الهيئة.

