وخلال حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، وجه حديثه للفنان أحمد الرافعى، والذى جسد مفتى "جماعة أنصار بيت المقدس" فى المسلسل، قائلًا: "جسدت حالة صعبة.. ونجاحك وصل الفكرة للناس.. أد إيه الفكرة خطيرة". وتابع الرئيس حديثه: المجموعة اللى قدمت الفكرة القاسية ـ "أدوار الشر" ـ بشكركم، لأنكم جسدتم الدور بكل ما تعنيه الكلمة. وأوضح السيسى: مسلسل الاختيار كان صورة حقيقية لواقع عشناه ونعيشه جميعا، مختتمًا: "بشكركم نيابة عن المصريين".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى لـ مفتى الإرهاب فى الاختيار : نجاح دورك أوصل الفكرة للناس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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