عاجل.. السيسى : الاختيار رسالة شكر لكل بيت قدم شهيدا فداء لمصر

وأوضح السيسى، خلال حديثه فى الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، أن هناك الكثير من أبطال الجيش المصرى قدموا حياتهم فداءً للوطن، مثل الشهيد البطل أحمد منسى، متابعًا: "مصر قدمت الكثير والأجيال اللى جايه لازم تشوف.. يجب أن ننقل صورتهم لكل بيت مصرى". ووجه الرئيس الشكر لأسر شهداء الوطن، مؤكدًا: "الاختيار رسالة.. علشان نقول لكل بيت قدم شهيد متشكرين". واستكمل السيسى موجها حديثه لـ أبطال مسلسل الاختيار: "أوجه الشكر لكم على صدق مسلسل الاختيار لتناوله أحداثا واقعية".

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