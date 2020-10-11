فيديو .. الأوقاف : هناك حرب تدار من الخارج ضد مصر لصالح الجماعة الإرهابية

حذر قيادات وزارة الأوقاف، اليوم الأحد، الشعب المصرى من الانسياق وراء دعاة الفوضى والإرهاب، مطالبين بعدم الالتفات إلى الدعوات الخبيثة التى تعمل على هدم المجتمع وتفتيت ثوابته





وفى فيديو نشرته الأوقاف على موقع الوزارة عبر موقعها الرسمى، أوضح الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الدينى، أن التاريخ لا يخفى الحقائق وأحاديث الجماعة الإرهابية الكاذبة لن تخفى ما حققته الدولة المصرية، وسط حرب تدار من الخارج لصالح الجماعة الإرهابية التى تسعى للخراب والدمار. وأكد الشيخ صبرى ياسين دويدار، رئيس قطاع المديريات، أن نصر أكتوبر حمل الأمل للمصريين، وجيل أكتوبر ضحى بالكثير وكذلك جيل 30 يونيو، مضيفا: "نقف بقوة حول فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، ونتصدى بكل قوة وحزم لدعاة الفوضى". وتابع الدكتور نوح العيسوى، وكيل الوزارة لشؤون المساجد: "لا شك أن جماعات الفتنة والضلال، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، جماعات متطرفة مأجورة تعمل على بث الفتن ونشر الأكاذيب".

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