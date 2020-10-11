السيسي: مسلسل الاختيار كان صورة رائعة لواقع إحنا عايشينه

قدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الشكر لأبطال مسلسل الاختيار، مشيرا إلى أنه قدم صورة رائعة، وحمل صدقا حقيقيا، ولم يقتصر الرسالة التى حملها على المصريين فقط.

وأضاف الرئيس السيسى خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة وفى حضور أبطال المسلسل: "ما تم تقديمه فى الاختيار لم يكن به مبالغة، وكانت وقائع حقيقية رغم ما حملته من قسوة للمصريين، وهذا أمر ملفت للنظر.. والمسلسل كان رسالة إلى مصر والخارج أيضا، قائلا: "الشكر لكم مش على الجهد المبذول.. ولكن الفكرة التى تم تقديمها أكثر من رائعة وعظيمة".