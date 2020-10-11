تنظيم يوم حقل للقطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ

قام معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعيه بتنظيم يوم حقل لمحصول القطن بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ فى حضور د محمد سليمان رئيس المركز والدكتور عادل عبدالعظيم وكيل المركز للارشاد والتدريب كما حضر مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للاصلاح الزراعى والمهندس وليد السعدنى رئيس جمعيه منتجى القطن وعدد من قيادات الوزارة والمهتمين بتجارة وصناعة القطن والمزارعين.

وقام الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن بتقديم شرح تفصيلى لاهم الاصناف والهجن المستقبلية وخطة المعهد فى انتاج الاصناف الجديدة ورؤيتة خلال العشر سنوات القادمه كما أطلع الحضور على الصنف الجديد جيزة 97 الذى سيتم التوسع فيه من الموسم القادم وقدم عرض لاهم ابتكارات المعهد فى مجال الغزل والكيمياء وأكد على مواصلة العمل لتوفير كافة المعلومات المتاحة للمزارعين لزيادة المحصول .

و أشاد الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية بمحتوى البرنامج وشدد على اهميه مواصلة العمل والتركيز على انتاج اصناف عاليه الانتاجيه ومبكرة النضج وموفرة فى استهلاك المياة والعمل على تقليل تكاليف الانتاج مع ضرورة المحافظة على صفات وجودة القطن المصرى مع توفير التقاوى النقيه باستمرار .

وتفقد الحضور البرنامج وأبدوا اعجابهم بالمحتوى من سلالات وهجن والقدرةالمحصولية للاصناف.