١٥ فندقا تتسلم شهادة السلامة الصحية بالأقصر وأسوان

تسلم 15 فندقًا عائمًا (Nile Cruises) بين الأقصر وأسوان شهادة السلامة الصحية المعتمدة، وذلك منذ استئناف رحلاتها ١ أكتوبر الجاري، وبعد التأكد من استيفائها لجميع ضوابط السلامة الصحية.

وأوضح السيد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، أن لجان الفحص أقرت باستيفاء 15 من 35 فندقًا عائما تقدموا للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، مشيرا إلى أن 13 فندقا منها بمحافظة الأقصر وفندقين بمحافظة أسوان.

الفنادق بالأقصر هي أوبروي زهرة، وأوبروي فيله، وسونستا سان جورج، وذى رويال لي لي، وسونستا صن جوديس، والسودان، وأكامار "اماركو سابقا"، وكوتشرتو، وبرنسيس سارة، وسميراميس 2، وسميراميس 3، وسونستا ستار جوديس، وزي رويال لوتس.

وفنادق محافظة أسوان هي ليفنجستون، وسيلسيا.

ولفت عبد الفتاح العاصي إلى أن الفنادق العائمة التي تم فحصها حتى الآن وثبت عدم استيفائها للاشتراطات ستعمل على توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لها لاحقا، منوها إلى أن لجان الفحص مستمرة في أعمال التفتيش تباعا على باقي الفنادق العائمة، والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال ٥٠% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.