علاقة جديدة للاتصالات مع التراث .. تعرف عليها

تشارك شركة «اتصالات مصر» في فعاليات معرض «تُراثنا» للحرف اليدوية والمنتجات التراثية في دورته الثانية والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر الجاري.

يأتي دعم ورعاية شركة اتصالات مصر لمعرض تُراثنا في إطار إيمانها بأهمية الاستثمار في بناء قدرات الشباب وتشجيع فكر ريادة الأعمال والنهوض بالمشروعات الحرة الطموحة، بهدف تفعيل دورها الإيجابي في جهود التحول الرقمي الذي يمثل أحد المحاور الرئيسية لدفع طاقة الدولة الإنتاجية، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المجتمع ويساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

تقدم اتصالات مصر خلال مشاركتها في المعرض أحدث الخدمات التي تقدمها لدعم كافة أطياف الشباب، منها خدمة اتصالات للأعمال B-Ahead التي توفر مجموعة من الحلول والمنتجات المختلفة لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة لتيسير أعمالهم بطرق ذكية وأقل تكاليف، وتستعرض اتصالات خلال مشاركتها أفضل الحلول التي تقدمها عبر منصة «اتصالات كاش» التي أصبحت وسيلة دفع حيوية لمختلف الخدمات التي يحصل عليها عملاء اتصالات سواء خدمات حكومية أو خدمات مصرفية.

كما تشارك اتصالات خلال المعرض بخدمة الإتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع بالتعاون مع شريك التنمية منصة المنتور، وهي الخدمة التي تساعد العارضين على تقديم منتجاتهم بمساعدة خبراء لغة الإشارة المتواجدين معهم طوال أيام المعرض، وكذلك إتاحة إعلانات المعرض، والأغنية الخاصة به بلغة الإشارة، وأخيرًا تساهم اتصالات بتوفير عدد من مترجمي لغة الإشارة بشكل مكثف داخل المعرض طوال أيامه للتيسير على الزائرين من الأشخاص الصم وضعاف السمع.

في هذا الإطار، عبر خالد حجازي-الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بشركة اتصالات مصر عن سعادته بالمشاركة في فعاليات المعرض وعن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي للمعرض واهتمام الدولة بالشباب، وقال: "سعداء بمشاركتنا في رعاية ودعم معرض تُراثنا والذي يعد الأكبر للحرف اليدوية والتراثية" لذلك حرصنا على تقديم حلول تكنولوجية ومبتكرة خلال المعرض لدعم أصحاب الاعمال التراثية لمواكبة رؤية الحكومة للتحول الرقمي"، وأشاد حجازي بالدور الكبير الذي يبذله «جهاز تنمية المشروعات» في دعم الأفكار المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وهو ما يساهم بشكل مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة المجتمعية.

وأضاف "حجازي": "اهتمامنا بشكل كبير بذوي القدرات الخاصة من ذوي الإعاقة السمعية وضعاف السمع خلال معرض تُراثنا يأتي إيمانا منا بقدراتهم الإبداعية اللامحدودة، لذلك قمنا بالتعاون مع منصة المنتور بإتاحة مترجمين للغة الإشارة بشكل مُكثف خلال المعرض"، موضحًا أن شركة اتصالات مصر تسعى دومًا إلى إتاحة الفرص للشباب الواعد من ذوي القدرات الخاصة، وذلك من منطلق تحقيق الدمج المجتمعي لهؤلاء الشباب وتأهيليهم لسوق العمل، بجانب تنمية مهاراتهم وإطلاق العنان لإبداعهم وذلك انطلاقا من ايماننا القوي بقدرتهم على منح البلاد مستقبل أفضل والنهوض بالمجتمع على كافة الأصعدة".

يذكر أن اتصالات مصر توفر البرامج التدريبة الهادفة لتمكين ذوي الإعاقة السمعية وبناء قدراتهم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إطلاق حملات توعوية لذويهم عن أسباب ونتائج وكيفية التعامل معهم عن طريق إطلاق كورسات وفيديوهات توعوية بالتعاون مع منصة المنتور ومؤسسة آل قرة.