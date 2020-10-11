بسبب شعرها.. طفلة تروى قصتها مع التنمر فى يوم الفتاة العالمى

روت الطفلة جويرية التي تبلغ من العمر ١٤ عاما، أثناء حضورها إطلاق حملة أمانى دوت كوم، أنها تتعرض للتنمر بسبب شعرها .

وأضافت جويرية، أنها قامت بعمل فيديو على مواقع التواصل مع والدتها، وتعرضت للتنمر بسبب أنها تحمل هاتف محمول فى هذا السن وأكدت أنها ضد التنمر.

وكانت قد تم إطلاق حملة أمانى دوت كوم منذ قليل فى مقر المجلس القومى للطفولة والأمومى تزامنًا مع اليوم العالمى للفتاة.

حضر المؤتمر السفير كريستيان برجير رئيس وقد الاتحاد الأوروبى فى مصر، والسيد جيريمى هوبكنز ممثل اليونيسيف فى مصر.

جدير بالذكر أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من حملة "أماني دوت كوم" على المنصات الرقمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة واليونيسف والاتحاد الأوروبي، لتوفير محتوى زاخر بالمعلومات للأطفال ومقدمي الرعاية يستهدف تعزيز الحماية على الإنترنت، حيث تعمل الحملة التي تستخدم هاشتاج #أمانيدوتكوم على الترويج لنصائح تهدف إلى مساعدة الأطفال والشباب والأسر على تصفح الإنترنت بشكل آمن، حيث يتبع ذلك المزيد من التدخلات منها معسكرات التعليم الرقمي لتمكين الشباب ورفع قدراتهم.