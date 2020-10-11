الفئات المستثناة من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة وآخر موعد للتسجيل

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محمد سياف - ابو ظبي - بناءًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلنت وزارة القوى العاملة عن مد فترة التسجيل للحصول على منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة ، وذلك خلال الفترة من 8 – 15 اكتوبر 2020 الجاري، وكشفت الوزارة الفئات التي يتم استبعادها من صرف المنحة الرئاسية من العمالة الغير منتظمة التي تضررت من جائحة كورونا العالمية وتداعياتها المختلفة وأبرزها التبعات الإقتصادية.

منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

الفئات المستثناة من صرف منحة الـ500 جنيه

وأشار مصدر مسؤول في وزارة القوى العاملة إلى أن هناك فئات من الأشخاص من العمالة الغير المنتظمة لن تشملهم المنحة الرئاسية والتي عدّدها كما يلي:

أصحاب الحيازات والأملاك الزراعية.

من يتقاضون معاشات.

المتوفين.

الأطفال.

من يحصلون على منح تأمينية.

معايير اختيار المستفيدين من منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

بعد تسجيل الأشخاص المتقدمين لبياناتهم المطلوبة يتم اختيار المستحقين للمنحة من الفئات التي تضررت بالفعل من جائحة كورونا العالمية وتبعاتها الاقتصادية، وممن يتنطبق عليهم أحكام العمالة غير المنتظمة، وعدم تمتعها باي نظام تأميني.

ويتم صرف المنحة فور إصدار قوائم المستفيدين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تكفل في الحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين من منع الازدحامات والتباعد الجسدي، ووضع الكمامات.

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طريقة التسجيل على منحة الـ500 جنيه للعمالة غير المنتظمة

وكانت اعلنت وزارة القوى العاملة أنه تم إعادة فتح باب التسجيل على المنحة الرئاسية للعمالة الغير منتظمة والتي قُدرت بـ500 جنيه شهريًا، منذ يوم الخميس الماضي وتستمر حتى الـ15 من اكتوبر الجاري، ويتم التسجيل إلكترونيًا عبر موقع الوزارة على شبكة الإنترنت وزارة القوى العاملة .