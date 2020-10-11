مى جبر : إعداد دورات تدريبية تتبع الأسلوب العلمى لتدوين التاريخ

التقت مى كرم جبر، المرشحة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لانتخابات مجلس النواب، ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، اليوم الأحد، مجموعة من طالبات الجامعات المصرية المختلفة للتعرف على رؤيتهن حيال وضع التعليم الجامعى والمناهج الدراسية، وأليات تطويرها ليتناسب خريجها مع سوق العمل.





وفى تصريحات، أوضحت جبر، أن الاستماع للطلاب لا يقل أهمية عن رؤى واضعى المناهج الدراسية لأن الطلاب يحتكون بسوق العمل قبل التخرج بعام أو أكثر، ما يخلق بداخلهم نظرة واضحة حول ما يتمنوه من الدراسة لتجعلهم قادرين على ايجاد فرصة عمل فى أسرع وقت. وشهد اللقاء تقديم مقترحات لتطوير العملية التعليمية، فى جوانب متعددة فيما يخص الدراسة، والتى جاء على رأسها توفير ساعات متوازية للجانب العملى بالدراسة فى الكليات النظرية ، حيث اعتبرن أن هذه أولى خطوات تخريج شباب مؤهل لسوق العمل، وهو ما اتفقت معه مى جبر. وأوضحت المرشحة عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن اللقاء خرج أيضًا بعدة مبادرات منها استغلال خبرة خريجى كليات الآداب تخصص تاريخ لرصد وتدوين المرحلة التى نعيشها الآن وعودة لقب "المؤرخ المصرى" بين الشباب المصرى المثقف، وأن يتم إعداد دورات تدريبية على الأسلوب العلمى لتدوين التاريخ.

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