جامعة عين شمس تكرم أطباء كلية الطب لجهودهم فى مواجهة كورونا

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامه منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة سامية عبدة نائب المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية ومدير وحدة مكافحة العدوى، والدكتور ياسر مصطفى رئيس قسم الصدر.

وفى كلمته أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن الدولة بذلت جهوداً غير مسبوقة لمواجهة هذا الوباء العالمى، لافتاً إلى أن المستشفيات الجامعية قامت بدور بطولى يفخر به كل مصرى، وربط أحداث الحاضر وحروب العالم فى مكافحة فيروس كورونا بأحداث حرب أكتوبر 1973، مؤكداً أن جيش مصر الأبيض قدم تضحيات كبيرة على مدار التاريخ للقيام بواجبه الوطنى و الإنساني.

وأضاف أن الاستعداد المبكر، والدراسة الجيدة وتوافر المعلومات، بالإضافة إلى تخصيص الدولة مبلغ 100 مليار جنيه تم إضافتها لخزينة القطاع الطبى، وهو حدث غير مسبوق فى أى دولة بالعالم، كل ذلك كان له أعظم الأثر فى تجاوز الأزمة والسيطرة على الوضع الصحى داخل مصر مقارنة بالعديد من دول العالم.

وأضاف أن جامعة عين شمس أول من أنشئت قسم رعاية صدر مركزة فى مصر، و لازال التجديد ومواكبة العصر متواصلة لملاحقة التزايد فى أعداد المرضى بفضل تطوير البنية التحتية وتوفير الرعاية الصحية عالية الجودة.

وأشاد بدور شهداء الجيش الأبيض، مؤكداً ضرورة استمرار توخى الحذر لاستمرار القدرة على السيطرة على الأوضاع، كما نقل تقدير الدولة المصرية والقيادة العليا للدولة لجميع أطباء ومنسوبى جيش مصر الأبيض.

ومن جانبه أشاد الدكتور أشرف عمر بجهود كل أطباء قسم الصدر وكذلك تعاون جميع الأقسام الأخرى بالمستشفيات الجامعية لجهودهم فى علاج مرضى فيروس كوفيد 19، وتحملهم للظروف الصحية العالمية الطارئة.

فيما قالت الدكتورة شهيرة سمير، "إننا نفخر بكل أطباء قسم الصدر لأنهم كانوا ولازالوا خط الدفاع الأول". وأكدت أن مستشفيات جامعة عين شمس فعّلت العديد من الخدمات الطبية عبر الهاتف تيسيراً على المواطنين، وهو ما كان له أبرز الأثر فى تقديم الخدمة الطبية مع السيطرة على الوضع الصحى ومنع تفشى الفيروس والحد من إانتشاره.

وأكد الدكتور أسامه منصور، أن البحث العلمى لم يتوقف للوصول لعقار ضد هذا الفيروس، مشيراً إلى تعاون العديد من المؤسسات والجهات فى الكثير من الأبحاث الإكلينيكية حول الفيروس.

وضمت الاحتفالية توزيع شهادات التقدير وكذلك تكريم الدكتور محمد عوض تاج الدين والدكتر أشرف عمر، فى حضور لفيف من الأطباء و العاملين بالمستشفيات الجامعية.