الرئيس السيسى يوجه بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل

اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات وزارة النقل خاصة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية.

وقد وجه السيد الرئيس بدعم المخصصات المالية اللازمة لمشروعات وزارة النقل لاتمام خططها الحالية وتلك المستقبلية والتوسع فيها، أخذاً في الاعتبار أن قطاع النقل بكافة مكوناته يشكل إحدى أهم دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويمثل عنصراً حيوياً في الحياة اليومية للمواطنين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير النقل عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية بالوزارة، بما فيها تطورات العمل في مشروعات شبكة الطرق والكباري الجديدة بمختلف المحافظات وفقاً لأعلى مستويات الجودة والمعايير الفنية العالمية، خاصةً شبكة الطرق والمحاور لربط المدن الرئيسية في الدلتا، وكذا إنشاء عدد 15 كوبري علوي على الرياح البحيري من القناطر الخيرية إلى النوبارية، والتي تهدف إلى سلامة عبور الأهالي لمجرى نهر النيل بدلاً من الوسائل والمعديات البدائية غير الآمنة.

كما تم استعراض تطورات العمل برفع كفاءة محور التعمير الساحلي الذي يربط الإسكندرية بالساحل الشمالي، وكذلك شبكة الطرق المحيطة بمنطقة برج العرب، حيث وجه السيد الرئيس بأن يتم تطوير محور التعمير وفقاً لأعلى المعايير وبأكبر سعة ممكنة للحارات المرورية، نظراً لأنه يمثل همزة وصل أساسية بين الإسكندرية والساحل الشمالي.

وعرض السيد وزير النقل المشروعات الخاصة بشبكة المحاور الرئيسية المتكاملة على نهر النيل للربط بين ضفتيه على مستوى الجمهورية لتسهيل واستيعاب الحركة المرورية اليومية الكثيفة، وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالتنسيق بين وزارة النقل والجهات المعنية بحيث تكون منظومة المحاور الجديدة على نهر النيل متكاملة الجوانب وليست مقتصرة فقط على الربط والتنقل، بل بمثابة شرايين تنمية وحياة لكل المواطنين على علي ضفتي وادي النيل الدولة ولتوفير الوسائل التنموية من تسهيل للحركة وتعزيز معدلات التجارة والتصنيع وإنشاء كيانات تساهم في استراتيجية زيادة رقعة الأراضي الزراعية.

كما عرض الفريق كامل الوزير مستجدات الموقف الخاص بالقطار الكهربائي السريع الذي سيربط مدينتي العين السخنة والعلمين بطول 430 كم، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وحلوان والسادس من أكتوبر، بالإضافة إلى استعراض جهود تطوير عدد من الموانئ في مصر، خاصةً دمياط والاسكندرية والدخيلة والمحاور الرئيسية المؤدية إليها.

وشهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي لمجمع "المنصورة بلازا"، والذي يتكون من مجموعة مشروعات سكنية وتجارية وثقافية وترفيهية تقام على الأراضي التابعة لهيئة السكك الحديد بمدينة المنصورة، وذلك لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها على النحو الأمثل وتقديم افضل خدمات للمواطنين