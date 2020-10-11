حول ارتفاع أسعار قميص المنتخب.. اتحاد الكرة: انتظروا نسخة بـ600 جنيه

وتوقع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خلال الساعات المقبلة، عقود الاتفاق على طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطنى الأول إلى توجو لخوض مباراة الإياب يوم 17 نوفمبر المقبل، فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون 2022، حيث تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 14 من نفس الشهر، وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه بموعد مباراتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، صرح بذلك محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، وقال إن الكاف أخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي توجو، على أن يكون موعد مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم 14 نوفمبر بمصر، ولقاء العودة في الرابعة عصر يوم 17 نوفمبر بتوجو.

وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إقامة معسكر مفتوح للاعبى منتخب مصر أول شهر نوفمبر المقبل، وتحديدًا حال تأهل الأهلى والزمالك للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المحدد لها يوم 6 من نفس الشهر، بحيث يتم تجميع اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار من الأندية الأخرى وإقامة تدريبات لهم من منطلق التواصل معهم والتأكيد على فكر الجهاز الفنى قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022.

ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب بين أكثر من سيناريو استعدادًا للفترة المقبلة قبل مباراتىّ توجو، وسيتم حسم السيناريو النهائى عقب وضوح الرؤية بشأن موقف الأهلى والزمالك من المباراة النهائية لدورى الأبطال.