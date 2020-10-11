حول ارتفاع أسعار قميص المنتخب.. اتحاد الكرة: انتظروا نسخة بـ600 جنيه

وأعلن اتحاد الكرة عن الزى الجديد لمنتخب مصر الأسبوع الماضي وشارك فى جلسة تصوير الزى الجديد مؤمن زكريا لاعب الأهلي وكذلك محمد الشناوى وعمرو السولية وحمدى فتحى من القلعة الحمراء، بجانب طارق حامد من الزمالك وعدد من لاعبي منتخب الشباب والكرة النسائية والشاطئية والصالات.
وتوقع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خلال الساعات المقبلة، عقود الاتفاق على طائرة خاصة لنقل المنتخب الوطنى الأول إلى توجو لخوض مباراة الإياب يوم 17 نوفمبر المقبل، فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا بالكاميرون 2022، حيث تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم 14 من نفس الشهر، وتلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، يخطره فيه بموعد مباراتي توجو بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، صرح بذلك محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول، وقال إن الكاف أخطر اتحاد الكرة بموعد مباراتي توجو، على أن يكون موعد مباراة الذهاب في السابعة من مساء يوم 14 نوفمبر بمصر، ولقاء العودة في الرابعة عصر يوم 17 نوفمبر بتوجو.
وقرر حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، إقامة معسكر مفتوح للاعبى منتخب مصر أول شهر نوفمبر المقبل، وتحديدًا حال تأهل الأهلى والزمالك للمباراة النهائية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، المحدد لها يوم 6 من نفس الشهر، بحيث يتم تجميع اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار من الأندية الأخرى وإقامة تدريبات لهم من منطلق التواصل معهم والتأكيد على فكر الجهاز الفنى قبل مباراتىّ توجو فى التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022.
ويفاضل الجهاز الفنى للمنتخب بين أكثر من سيناريو استعدادًا للفترة المقبلة قبل مباراتىّ توجو، وسيتم حسم السيناريو النهائى عقب وضوح الرؤية بشأن موقف الأهلى والزمالك من المباراة النهائية لدورى الأبطال.
فيما كشف مسئولو اتحاد الكرة أن القميص الجديد للمنتخبات الوطنية المصرية التى سترتديها منتخبات الرجال والسيدات والشباب لموسم 2020/21، مستوحاة من الثقافة المصرية، وتتميز برسومات تحتوى على الرموز الخمسة التى تمثل الهوية الوطنية لمصر، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الرموز الخمسة متمثلة فى الشمس ونهر النيل والتلال الصحراوية والأهرامات والأنماط الهندسية التقليدية.
وأوضح مسئولو الجبلاية أن الشركة الراعية لقميص المنتخب فسر اللجوء لهذه التصميمات بأن مصر بطبيعتها غنية بالألوان والمشاعر التى ترسم لوحة فنية فريدة، حيث يعد نهر النيل هو شريان الحياة وعلى جانبيه تداعب رياح الصحراء نخيلها لتعزف مقطوعة من حفيف النخل على أنغام غروب الشمس مع تدفق مياه النيل.
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