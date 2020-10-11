قائد حكيم وشعب عظيم.. محمد حلاوة: الرئيس يسابق الزمن بالإنجازات وبناء مصر الحديثة.. المعارضة من الخارج عمالة والإعلام المعادى إلى مزبلة التاريخ.. والشعب يدعم السيسى ولا ينشغل بأراجوزات الإخوان

قال محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ عن القائمة الوطنية من أجل مصر، إن ما يحققه الرئيس عبد الفتاح السيسى من إنجازات يفوق العقل، ويتجاوز كل معدلات البناء والتنمية التى شهدتها مصر خلال تاريخها الحديث، ما يؤكد أن الرئيس يسابق الزمن من أجل حل كل المشكلات المزمنة والموروثة، وتجاوز العقبات والتحديات، وبناء مصر الحديثة التى تليق بطموح المصريين وتطلعاتهم من أجل المستقبل.

وأضاف "حلاوة" أن مسيرة السنوات الماضية منذ تولى الرئيس السيسى المسؤولية، تؤكد أنه لا ينشغل إلا بالعمل والبناء والتنمية، ولا يشغل باله بمؤامرات جماعة الإخوان وبعض الجهات الداعمة لها، أولا لثقته فى شعب مصر ووعيه ومحبته لبلده، وثانيا لأن لدينا مؤسسات قوية ومستقرة وقادرة على التصدى لكل المؤامرات ومحاولات الاستهداف. متابعا: "الشعب كله يدعم الرئيس، بعدما تأكد أن لدينا قائدا حكيما يضع مصر فوق كل شىء، ولا يهتم إلا بتحديث بلده وخدمة مواطنيه".

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أنه إذا كان مقبولا أن نختلف داخليا، فإن لجوء بعض الأطراف إلى الخارج والعمل من خلال بعض الدول والأجهزة الأمنية، لا يمكن حسابه على الاختلاف والمعارضة، وإنما هو مؤامرة واستهداف للدولة ودعم للأعداء، مشددا على أن المعارضة من خارج مصر عمالة صريحة، وهو ما تمارسه عناصر الإخوان وقنوات الإعلام المعادى التابعة للتنظيم، وكلهم مصيرهم إلى مزبلة التاريخ، بينما تواصل مصر نهضتها وصنع مستقبل يليق بشعبها.