لا تصالح.. 10 رسائل قوية من الرئيس السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة

شهدت الندوة التثقيفية القوات المسلحة عدة رسائل قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت كالتالي:

???? أوجه التحية لرجال القوات المسلحة على ما بذلوه من أجل مصر.. الجيش حاليًا يبذل جهدًا كبيرًا جدًا فى محورين، الأول فى مواجهات الإرهاب والمحور لثانى يساهم مع الدولة في التنمية.



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???? عام 1967 شهد هزيمة قاسية، ولكن الشعب وقف وصمد من أجل قضيته، ونجح بالدم والصمود، ولكن اليوم يتم العبث بصمود الشعب.

???? هناك ما يحاول أن يصدر للشعب المصرى أن السلطة فى مصر فاسدة من أجل إثارة المواطنين على خلاف الحقيقة.

???? مصر لا يمكن القضاء عليها بحرب من الخارج.. والحروب المباشرة كانت تستخدم فى الماضى لإسقاط الدولة وهزيمتها وعرقلة تقدمها، ولكن الآن هناك أجيال جديدة للحروب تتعامل مع قضايانا وتحدياتنا، ويعيد تصديرها للرأى العام فى مصر، لتحويل الرأى العام لأداة لتدمير للدولة.

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???? "القضية الموجودة اللى قلقان منها ودايما بأكد عليها هي الحفاظ على بلدنا.. كتير من رجال السياسة والمثفقفين في أعقاب 2011 قعدت معاهم واتكلمت معاهم.. القضية مكنتش قضية تغيير، قد ما هي قضية فهم حقيقى لحجم التحديات التى تواجه الدولة".

???? لا تصالح مع من أراد هدم الدولة وقتل أبناء الوطن.

???? جميع الأزمات والتحديات يمكن تجاوزها بالوعي السليم.. وأنا لا أبيع الوهم "من الأول قلت لكم يا مصريين هتتعبوا معايا".

???? منظومة التعليم والصحة نقاتل لإصلاحها بعد تراجعها لسنوات.

???? ما حققناه في 6 سنوات تجاوز عمل 20 عاما.

???? وعن مسلسل الاختيار.. المسلسل قدم صورة رائعة لما تعيشه مصر وما تقدمه من بطولات خالدة.