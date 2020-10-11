فاطمة الحفناوي سفيرًا للمملكة المتحدة بالقاهرة لــ يوم واحد

دعت السفارة البريطانية بالقاهرة الشابة المصرية، فاطمة الحفناوي البالغة من العمر 18 عامًا، لتولي منصب السفير البريطاني في إطار افتراضي، والتقت بالسفير وموظفي السفارة للتعرف على عملهم و ذلك احتفالًا باليوم العالمي للفتاة.

وقال بيان للسفارة البريطانية بالقاهرة إنه قد تم تنظيم مبادرة "تتولي الفتيات" "GirlsTakeOver" من قبل مؤسسة بلان إنترناشيونال، بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي والسفارة الكندية في القاهرة.

وتستضيف السفارات والوزارات والمنظمات الدولية، في هذا اليوم، الشابات لمنحهن فرصة لتجربة مناصب قيادية في محاولة لتعزيز حق الشابات في القيادة وعرض الفرص التي تنتظرهن وتزويدهن بمنصة لسماع أصواتهن.

وعقب لقائها مع السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز، التقت الحفناوي سيدتين بمناصب عليا في السفارة، قنصل جلالة الملكة في القاهرة ومديرة ادارة التجارة الدولية بمصر، لمناقشة عمل النساء في المناصب القيادية والتحديات التي يواجهنها.

كما التقتت الحفناوي مع فرق التواصل وفرق التنمية الاجتماعية والمساواة بين الجنسين في السفارة للتحدث عن الرسالة الرئيسية لليوم العالمي للفتاة لهذا العام وهي وقف "التحرش عبر الإنترنت للفتيات والتنمر الإلكتروني. ويأتي ذلك بعد رسالة مفتوحة كتبتها شابات حول العالم إلى أكثر منصات التواصل الاجتماعي نفوذًا في العالم تدعوهن إلى إنشاء أدوات أفضل لمساعدتهن على الإبلاغ عن الإساءة والمضايقات عبر الإنترنت.

وقالت الحفناوي إنه "لابد من العمل معا لمواجهة التنمر لأنه بالفعل من الممكن أن يدمر أي شخص". "هذا موضوع في غاية الأهمية. فانني سعيدة بمشاركتي اليوم و استفدت كثيرا كما أنني فخورة أنني تحدثت مع السفير البريطاني في مصر".

ومن جانبه قال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز إنه كان من دواعي سروري استضافة فاطمة على شرف اليوم العالمي للفتاة، مضيفا أن المملكة المتحدة من أكبر المدافعين عن تمكين المرأة ودعم الإدماج السياسي والاقتصادي للمرأة.

وتابع :"نحيي التزام مصر القوي بتعزيز المساواة بين الجنسين وجهودها لتمكين الشابات من نبذ جميع أشكال العنف. نحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا في هذا المجال ".