الصحة: التطعيم فور العقر سبيل الوقاية من السعار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن مرض السعار، هو مرض فيروسي يؤدي إلى التهاب حاد بالجهاز العصبي، وبمجرد ظهور الأعراض يتحول لمرض مميت ليس له علاج، والتطعيم فور التعرض للعقر أو الخدش يعتبر السبيل الوحيد للوقاية من المرض.

وأكدت الوزارة، أن أعراض مرض السعار تبدأ تدريجيا بالحمى وفقدان الشهية وضعف عام وصعوبة البلع، مع حالة الهياج والخوف من الماء والهواء، لينتهي بغيبوبة حتى تصل إلى الوفاة.

وأوضحت الوزارة كيفية انتقال مرض السعار، حيث ينتقل عن طريق لعاب الحيوان المصاب مثل الكلب والقط والفأر والثعلب والبقرة والجاموس والحصان والحمار عن طريق العقر أو الخدش، لافتة إلى أنه في حالة تغير سلوك حيوان تربيه توجه فورا لأقرب وحدة بيطرية أو طبيب بيطري.

وأكدت الوزارة ضرورة غسل الجرح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة، والتوجه لأقرب مستشفى أو وحدة صحية للحصول على الإسعافات الأولية بدون خياطة للجرح، مع الحرص على تلقي التطعيمات بجرعات كاملة حال التعرض للعقر أو الخدش من حيوان مصاب بمرض السعار.

وأفادت الوزارة، أنه يجب تجنب الاحتكاك بالحيوانات الضالة أو الشرسة أو استفزازهم قدر الإمكان، وتأكد من تطعيم أي حيوان بالمنزل ضد مرض السعار للوقاية منه.