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ونشر متحدث الرئاسة السفير بسام راضى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، صورًا للرئيس خلال المشاركة فى الندوة.
وأكد الرئيس السيسى، أثناء كلمته، أن الدولة المصرية، عازمة على البناء، واستكمال مسيرة التنمية، مشددًا على أهمية تعزيز الوعى لدى المواطن المصرى بأهمية الإنجازات التى تحققها الدولة.
وحرص الرئيس على تكريم أبطال مسلسل الاختيار، مؤكدًا أهميته فى توصيل رسائل مباشرة فى الداخل والخارج، مطالبًا بإنتاج المزيد من الأعمال الدرامية التى تجسد دور أبطال القوات المسلحة والشرطة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور.. متحدث الرئاسة ينشر صور الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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