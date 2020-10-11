صور.. متحدث الرئاسة ينشر صور الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة

ونشر متحدث الرئاسة السفير بسام راضى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى، صورًا للرئيس خلال المشاركة فى الندوة.

وأكد الرئيس السيسى، أثناء كلمته، أن الدولة المصرية، عازمة على البناء، واستكمال مسيرة التنمية، مشددًا على أهمية تعزيز الوعى لدى المواطن المصرى بأهمية الإنجازات التى تحققها الدولة.

وحرص الرئيس على تكريم أبطال مسلسل الاختيار، مؤكدًا أهميته فى توصيل رسائل مباشرة فى الداخل والخارج، مطالبًا بإنتاج المزيد من الأعمال الدرامية التى تجسد دور أبطال القوات المسلحة والشرطة.