وأكد أن الرئيس السيسى بعث رسائل طمأنينة للشعب، بأنه لن يسمح لأى دولة من الخارج أن تعبث باستقرار وأمن الوطن، ولن تكون هزيمة مصر بحرب من الخارج، ومن دعاة الفوضى التى تدفع لهم الدول المعادية فى سبيل النيل بمحاولات فاشلة للتأثير على الرأى العام وتحويله لأداة لتدمير الدولة.
ولفت هلال، فى بيان له، إلى أن كلمة الرئيس خلال الندوة التثقيفية، حرص فيها على تحذير المصريين من الاستماع لأى دعوات أو محاولات تريد المساس باستقرار الدولة، والنيل من خططتها للنهوض بها نحو التنمية والإعمار والبناء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة فى مختلف المجالات، من أجل تحقيق نهضة تم إنجازها فى 5 سنوات فقط.
ونوه أن الـ5 سنوات الأخيرة شهدت تحقيق أعلى معدلات فى الاقتصاد، والسياحة، والصناعة، والصحة، والتعليم، وغيرها من الملفات التى كانت تعانى من تحديات، والآن أصبح نموها يشكل مؤشرات إيجابية على مستوى معيشة المواطن المصرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عضو مجلس الشيوخ : مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمختلف المجالات فى عهد السيسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.