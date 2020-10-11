عضو مجلس الشيوخ : مصر حققت إنجازات غير مسبوقة بمختلف المجالات فى عهد السيسى

قال النائب عصام هلال عفيفى، عضو مجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، كان حريصًا على مصارحة الشعب المصرى خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة.





وأكد أن الرئيس السيسى بعث رسائل طمأنينة للشعب، بأنه لن يسمح لأى دولة من الخارج أن تعبث باستقرار وأمن الوطن، ولن تكون هزيمة مصر بحرب من الخارج، ومن دعاة الفوضى التى تدفع لهم الدول المعادية فى سبيل النيل بمحاولات فاشلة للتأثير على الرأى العام وتحويله لأداة لتدمير الدولة.

ولفت هلال، فى بيان له، إلى أن كلمة الرئيس خلال الندوة التثقيفية، حرص فيها على تحذير المصريين من الاستماع لأى دعوات أو محاولات تريد المساس باستقرار الدولة، والنيل من خططتها للنهوض بها نحو التنمية والإعمار والبناء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية شهدت طفرة غير مسبوقة فى مختلف المجالات، من أجل تحقيق نهضة تم إنجازها فى 5 سنوات فقط.

ونوه أن الـ5 سنوات الأخيرة شهدت تحقيق أعلى معدلات فى الاقتصاد، والسياحة، والصناعة، والصحة، والتعليم، وغيرها من الملفات التى كانت تعانى من تحديات، والآن أصبح نموها يشكل مؤشرات إيجابية على مستوى معيشة المواطن المصرى.