الإمام الأكبر يستنكر وصف المسلمين بالإرهابيين ويؤكد : خدعة ابتلعها الكثيرون

وأوضح الإمام الأكبر، على صفحته الرسمية على موقعى التواصل الاجتماعى "فيسبوك وتويتر"، أن الحقيقة التى يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير الحر أن المسلمين هم بناة حضارة فى كل مكان وُجدُوا به حتى فى قلب أوروبا، وأنهم الآن هم ضحايا الكيل بمكيالين فى عدد من هذه البلدان.

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