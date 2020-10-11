إسلام الغزولى: رسائل الرئيس السيسى بالندوة التثقيفية حاسمة مع أعداء الوطن

وأضاف الغزولى، فى تصريح له، اليوم الأحد، أن الإرادة الشعبية المصرية تقف خلف القيادة السياسية وعدم التصالح مع من يريد هدم الدولة المصرية، وإيذاء شعبها وتدميرها، منوهًا إلى أن الشعب المصرى يدرك بكل قوة القضية، وأن الأعداء لا مكان لهم بين المصريين بعد إجرامهم فى حق الوطن، على مدار السنوات الماضية والاستهداف المستمر.
ولفت القيادى بحزب المصريين الأحرار، إلى أن مصر تتعرض لحروب جديدة للتأثير على الرأى العام وتحويله لأداة لتدمير الدولة، ولكن الشعب المصرى قادر على إفشال جميع محاولات المساس باستقرار الدولة مهما كانت التحديات، مشيرًا إلى أن نهج الرئيس على المصارحة مع الشعب وطرح جميع القضايا أمام المواطنين يمثل دائما رسالة طمأنة بأننا نسير فى الطريق الصحيح.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما شهدته مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، من نهضة غير مسبوقة فى جميع القطاعات يأتى بفضل توجيهات الدولة وحرصها الدائم على تحقيق تنمية حقيقية، وتُسابق مصر الزمن من أجل استكمال مسيرة التنمية.
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