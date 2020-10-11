النشرة المرورية : محور روض الفرج بديلا عن 26 يوليو وسيولة بـ الأوتوستراد

وأوضح صابر، خلال مداخلة هاتفية، فى حلقة اليوم، من برنامج "افصل واسمع"، المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى محمد نشأت والإعلامية شيماء حافظ، أن محافظة الإسكندرية، تنحصر فيها الأحجام فى محور قناة السويس عند منزل كوبرى محرم بك، وأحجام متفرقة بميدان كفر عبده، وميدان الوزارة.

وتابع أن محافظة الغربية تشهد بعض الأحجام فى شارع الجلاء باتجاه الطريق الزراعى بمدينة طنطا، ومحافظة القليوبية تشهد بعض الأحجام عند محطة مترو شبرا الخيمة للقادم من ميدان المؤسسة، وباقى محافظات الوجه البحرى والقبلى الحركة المرورية فيها مرضية تماما.

وأشار صابر إلى وجود بعض الأحجام، فى المناطق التى تشهد أعمال تطوير وتوسعة، ومنها أعلى منطقة الكنيسة للقادم من المريوطية ومتجه للمنيب، وأعلى مناطق الأوتوستراد، ناصحا باستخدام منزل كارفور وسلوك طريق المعراج.

وأضاف صابر أن الإدارة العامة للمرور وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، حيث قامت بالتنسيق مع كافة إدارات المحافظات؛ للتعامل مع أى طارئ ونشر الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية، واستيعاب أية كثافات على الطرق.

ونوه صابر، أن محور 26 يوليو يشهد بعض الأحجام فى الاتجاه القادم من أكتوبر والشيخ زايد ومتجه لميدان لبنان، ناصحا باستخدام محور روض الفرج فهو أفضل حالا فى هذا التوقيت.

ولفت صابر إلى أن محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام فى شارع الجامعة، للقادم من الدقى ومتجه لفيصل والهرم، نتيجة وجود أعمال، ناصحا بسلوك شارع مراد، كما نصح أيضا باستخدام شارع مراد بديلا عن شارع السودان، للقادم من جراج مقار ومتجه لأعلى كوبرى فيصل.

ونصح صابر، فى محافظة القاهرة، بتجنب كوبرى أكتوبر وكوبرى 15 مايو، ويفضل استخدام كوبرى الجلاء، وكوبرى الجامعة، وكوبرى عباس، وكوبرى الساحل، لنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة.

وألمح صابر إلى وجود بعض الأحجام بمحور الفردوس عند صلاح سالم، بسبب وجود أعمال تطوير فى هذه المنطقة، ناصحا باستخدام محور النصر، يكون أفضل منه حالا، مشيرا إلى وجود بعض الأحجام بمطلع كوبرى المطار القديم والجديد، ناصحا باستخدام الشوارع الداخلية بمصر الجديدة وجسر السويس.

ونبه صابر إلى وجود بعض الكثافات بطريق الكورنيش عند منزل كوبرى الملك الصالح ومتجه شارع القصر العينى والمعادى ومناطق أثر النبى، ناصحا باستخدام محور الأوتوستراد يكون أفضل حالا فى هذا التوقيت.