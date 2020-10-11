غلق قاعدة بيانات الناخبين بانتخابات مجلس النواب بنحو 63 مليون ناخب

أغلقت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، قاعدة بيانات الناخبين فى انتخابات مجلس النواب بشكل نهائى، بحيث لا يجوز إجراء أى تعديل فيها بعد ذلك.

وفقا لقانون مباشرة الحقوق السياسية، فأنه لا يجوز إجراء أى تعديل فى قاعدة بيانات الناخبين بعد دعوة الناخبين إلى انتخاب البرلمان والتى كانت فى 10 سبتمبر الماضى، كما تضمن القانون أنه مع ذلك يجوز حتى قبل 15 يوما السابقة على يوم الاقتراع إجراء تعديل على قاعدة البيانات وذلك فى حالتين فقط هما لتنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ بإدراج أو استبعاد ناخب أو لحذف أسماء المتوفين من هذة القاعدة.

وانتهت اليوم الأحد، المدة القانونية المحددة بـ15 يوما قبل الاقتراع حيث سيكون أول أيام الاقتراع فى الخارج 21 أكتوبر بينما فى الداخل يوم 24 أكتوبر وهو ما يعنى انتهاء المدة. ومن المقرر أن يقوم الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار أسامة غازى، بإعادة توزيع الناخبين على لجانهم الانتخابية فى مراكز الاقتراع التى تم زيادتها للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا.

ويسمح توزيع الناخبين على لجانهم باستعلام الناخب فيما بعد عن المركز الانتخابى ولجنة الاقتراع ورقم الناخب فى الكشوف على موقع الهيئة الوطنية باستخدام الرقم القومي. وتعمل الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع الأسرة الواحدة فى للجنة ومركز اقتراع واحد -إن امكن- لتسهيل عليهم فى الوصول لجانهم والتصويت. ويحق لنحو 63 مليون ناخب بالتصويت فى انتخابات مجلس النواب، حيث بلغ عدد المقيدين بجداول الانتخابات خلال انتخابات الشيوخ 62 مليونا و940 ألفا و165 ناخبا.

يذكر أن عملية الانتخابات تجرى فى المرحلة الأولى فى دوائر 14 محافظة بالنظام الفردى وهى الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح.

وفى نظام القائمة تجرى الانتخابات فى المرحلة الأولى بالنسبة للدائرة الثانية شمال ووسط وجنوب الصعيد ومقرها مديرية أمن الجيزة، تضم 11 محافظة (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر)، وخصص لها 100 مقعد، وكذلك فى الدائرة الرابعة قطاع غرب الدلتا ومقرها مديرية أمن الإسكندرية، تضم 3 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، مطروح)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر فى الخارج، ويومى 24 و25 أكتوبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 21 و22 و23 نوفمبر فى الخارج، ويومى 23 و24 نوفمبر فى الداخل.

وتجرى المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالنظام الفردى فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء".

وفى نظام القائمة للمرحلة الثانية فتجرى الانتخابات فى الدائرة الأولى ومقرها دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم 6 محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ)، وخصص لها 100 مقعد، وكذا فى الدائرة الثالثة دائرة قطاع شرق الدلتا ومقرها مديرية أمن الشرقية، وتضم 7 محافظات (الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعلية، السويس، شمال سيناء، جنوب. سيناء)، وخصص لها 42 مقعدا وذلك خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج، ويومى 7 و8 نوفمبر فى الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.