موجز السوشيال.. الحضري يظهر بتيشيرت ليفربول.. دينا فؤاد تهنئ أمير كرارة بعيد ميلاده

هنأت الفنانة دينا فؤاد الفنان أمير كرارة بعيد ميلاده ونشرت صورة له عبر خاصية استورى على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام "وكتبت دينا على الصورة "كل سنة وانت طيب يا ابو سليم عقبال مليون سنة صحة وستر ونجاح".

نشر الفنان هشام ماجد صورة له مع الفنان محمد ممدوح والفنانة دنيا سمير غانم وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق هشام ماجد قائلا " M3a el Tayson wl Dood ".

روج الفنان على ربيع لـ فيلمة الجديد " الخطة اليمة " ونشر صورة له من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " وعلق على ربيع قائلا " فيلم الخطة العايمة حمزون علي ربيع. بجميع السينمات دولارات دولارات".

نشر عصام الحضرى عدة صور له وهو يمارس التدريبات الرياضة مرتديا قميص نادى ليفربول، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" وعلق الحضرى على الصورة قائلا "‏مهما كان القادم مجهولًا افتح عينيك للأحلام والطموح فَغدًا يوم جديد وغدًا أنت شخص جديد".