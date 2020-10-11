صور.. صحة الشرقية: إجراء فحص كورونا لـ20 ألفا من المسافرين للخارج حتى الآن

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وأضاف مسعود، فى تصريح له، اليوم الأحد، أن إجراء الفحص يأتى بناء على تعليمات سلطات الطيران المدنى والسلطات الصحية لبعض الدول التى تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها.
وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن مواعيد الحجز وسحب العينات من الساعة 9 صباحًا، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، لافتًا إلى أن المواطن الراغب فى الخدمة عليه الحجز من خلال الموقع الإلكترونى https://clab.mohp.gov.eg/، واستيفاء الأوراق المطلوبة "صورة جواز السفر، صورة ضوئية من تذكرة السفر، صورة بطاقة الرقم القومى"، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد 24 ساعة من سحب العينة.
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