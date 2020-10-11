نائب بـ الشيوخ: إنجازات الرئيس السيسى لم نشاهدها منذ 30 عاما

قال النائب عمرو فهمى، عضو مجلس الشيوخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كشف فى خطابه، اليوم الأحد، خلال الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة، التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها، مطالبا الجميع بضرورة التكاتف خلف الرئيس، والعمل بشكل أكبر للنهوض بالدولة.





وأضاف فهمى، فى بيان له، أن إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه الحكم فى 2014 لم نشاهدها منذ 30 عاما، وشملت كل القطاعات، ما جعل الاقتصاد المصرى فى أقوى حالاته الآن، وذلك بشهادة جميع التقارير الاقتصادية الدولية. وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس يرفض أى فكرة للتصالح مع أعوان الجماعة الإرهابية، والشعب المصرى أيضا لن يقبل التصالح مع الإرهابيين وكل من حمل السلاح ضدهم، مشيرًا إلى أن الشعب واعى لجميع المخططات التى تواجه الدولة من الخارج وسيدعم قيادته السياسية وجيشه وشرطته ضد أعداء الوطن. وأوضح أن إعلان رئيس الحكومة بتكلفة تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق العشوائية بلغ نحو 424 مليار جنيه، يدل على اهتمام الرئيس بالمواطنين البسطاء لتوفير حياة كريمة لهم وتعزيز الانتماء لديهم.

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