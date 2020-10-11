نائب بـ الشيوخ : تلاحم أبناء مصر مع الدولة السبيل الوحيد لدحر الخونة

وأضاف الشيمى فى بيانه، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسى لا يبيع الوهم للمصريين ويتعهد دائمًا بما يعلنه لشعبه ويصدق دائمًا فى وعوده، وأوضح أن الرئيس حالة فريدة ومتفردة لشعب مصر وعند الإحساس بالخطر والخوف على الوطن تجده القائد والمنقذ.
وأشار إلى أن الرئيس السيسى نجح فى النهوض بالاقتصاد المصرى خلال فترة توليه رئاسة الدولة، وتحقيق نهضة كبيرة، غير مسبوقة فى جميع المجالات والأصعدة أدت إلى تحسن مؤشرات التنمية.
وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح، اليوم الأحد، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، تحت عنوان "أكتوبر 73 رمز البقاء والنماء" بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، تزامنًا مع الاحتفالات بمرور 47 عامًا على انتصارات أكتوبر بحضور الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة.
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