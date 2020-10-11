قضية فيرمونت.. تجديد حبس أحمد طولان وشقيقين 15 يوما على ذمة التحقيقات

جدد قاضى المعارضات بغرفة المشورة، حبس «أحمد حلمى طولان» و"عمرو حسين" وشقيقه "خالد حسين" 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة التعدى على فتاة بفندق فيرمونت نَيل سيتى بالقاهرة. ويعد هذا التجديد الثانى للمتهمين الذين تم ترحيلهم من لبنان، بعد ضبطهم بناء على طلب النيابة العامة بملاحقتهم.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى واقعة التعدى على فتاة بـ(فندق فيرمونت نَيل سيتى) بالقاهرة، والذين أُلقى القبضُ عليهم فى العاصمة اللبنانية بيروت استجابة لما اتخذته «النيابة العامة» من إجراء قبلهم، وقد واجهتهم «النيابة العامة» بالاتهامات المسندة إليهم وبالإدلة ضدهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.
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