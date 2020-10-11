تامر مرسى موجها الشكر للرئيس السيسى بعد إشادته بـ "الاختيار": موعدنا 2021

حرص رجل الأعمال تامر مرسى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على توجيه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى بعد إشادته بمسلسل "الاختيار"، والذى عرض خلال موسم رمضان المقبل، وتناول قصص كفاج وتضحية لخير أجناد الأرض، حيث كتب تامر مرسى عبر صفحته الخاصة على الفيس بوك : " شكرا سيادة الرئيس ، موعدنا في رمضان 2021 ، قوى مصر الناعمة في الصفوف ، نواجه تحت قيادتك اعداء الوطن، شكرا فريق عمل مسلسل الاختيار".

المتحدة برئاسة تامر مرسى تشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قال خلال كلمته فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة وفى حضور أبطال المسلسل: "ما تم تقديمه فى الاختيار لم يكن به مبالغة، وكانت وقائع حقيقية رغم ما حملته من قسوة للمصريين، وهذا أمر ملفت للنظر.. والمسلسل كان رسالة إلى مصر والخارج أيضا، قائلا: "الشكر لكم مش على الجهد المبذول.. ولكن الفكرة التى تم تقديمها أكثر من رائعة وعظيمة".

مسلسل الاختيار الذى نال إشادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من إنتاج شركة سينرجى، إحدى شركات "المتحدة للخدمات الإعلامية" برئاسة تامر مرسى، فقد استطاعت الشركة فى وقت قياسى إعادة وجه الإعلام التنويرى والإنتاج الفنى المميز من جديد وبقوة.

كما استطاعت "المتحدة" بقوة مواجهة إعلام قوى الشر والظلام والأبواق المعادية من الخارج والتى تمول من قطر وتركيا من أجل هدم الدولة المصرية ونشر الفوضى والخراب لأهداف تخدم جماعة "الإخوان" الإرهابية