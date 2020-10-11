الغضبان تحاضر لـ الإعلاميين الأفارقة عن إدارة حوار تلفزيوني ناجح

التقت اليوم، الاعلامية 'لينا الغضبان' استاذ الاعلام بالجامعة الامريكية بالإعلاميين الأفارقة بالدورة الاولي "اون لاين' عبر برنامج زووم في محاضرة حول (الحوار التلفزيوني).
تناول اللقاء مناقشة كيفية ادارة حوار تلفزيوني ناجح في البرامج الحوارية والاستقصائية والانواع المختلفة للحوار ، كما تطرقت الغضبان الى اخلاقيات الحوار التلفزيوني وضرورة احترام الضيف وخصوصيته ، وقام الاعلاميين الافارقة في نهاية اللقاء بمشاركة تجاربهم الخاصة في ادارة الحوار التلفزيوني.
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