للقاء سامح شكري.. وزير الخارجية العراقي يصل القاهرة

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، الأحد، وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها السفير سامح شكري وزير الخارجية وعدد من المسؤولين لمناقشة القضايا المشتركة ومستجدات الأوضاع بالمنطقة والساحة العربية.

قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير خارجية العراق، وصل والوفد المرافق له على متن طائرة خاصة قادمة من العراق وتم إنهاء إجراءات وصولهم من خلال استراحة كبار الزوار بمطار القاهرة.

وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن وزير خارجية العراق سوف يلتقي بالقاهرة، السفير سامح شكري، ونظيره الأردنيّ أيمن الصفديّ بعد غد الثلاثاء، لاستكمال الاتفاقيّات التي وقّع عليها قادة الدول الثلاث في اجتماعهم الأخير في العاصمة الأردنية عمّان في آب الماضي.

كما سيلتقي عدد من المسؤولين أيضا بالقاهرة، خلال زيارته للتنسيق لعقد اللجنة العراقيّة-المصريّة في بغداد قريبًا، كما سيلتقي الوفد مع الأمين العامّ للجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط لمناقشة آخر المُستجدّات على الساحة العربيّة.