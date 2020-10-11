الزراعة: ضبط 30 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال اسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 30 طنا و376 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر في 18 محافظة.

الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، المنوفية، الغربية، دمياط، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء" حيث تم تحرير 69 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.