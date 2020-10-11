الزراعة: ضبط 30 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي خلال اسبوع، حيث بلغ إجمالي المضبوطات حوالي 30 طنا و376 كيلو لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر في 18 محافظة.
الكميات المضبوطة تتمثل في دواجن ولحوم وأسماك مجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمي، وبعضها يتم إعادة تصنيعه، تم ضبطها بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، المنوفية، الغربية، دمياط، القليوبية، الجيزة، الفيوم، بنى سويف، أسيوط، المنيا، سوهاج، قنا، الإسماعيلية، بورسعيد، جنوب سيناء" حيث تم تحرير 69 محضر بتلك المخالفات والتحفظ على الكميات المضبوطة، لحين عرضها على النيابة المختصة لاستكمال إجراءاتها.
جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتكثيف الرقابة والتفتيش على منافذ بيع الأسماك واللحوم والأدوية واللقاحات البيطرية .
وعلى جانب آخر أكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة أنه وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة العدوى بفيروس كورونا المستجد قامت الإدارة العامة للتوعيه والإرشاد بالقطاع بتكثيف الدور التوعوى والإرشادى فى عدة محافظات وذلك من خلال عقد ندوات فى مديريات الزراعة بالغربية ودمياط والشرقية والنوبارية، مع صغار المربين ومهندسى الإنتاج الحيوانى بالمديريات والإدارات الزراعية.
وأضاف سليمان أن الندوات الإرشادية تناولت البروتوكولات التى عقدتها الوزارة مع البنك الأهلى المصرى والاتحاد العام لمنتجى الدواجن، والبنك الزراعى المصرى لتوفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن لتطوير ورفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، لما له من أهمية فى استغلال وحدة المساحة وتحسين العائد الاقتصادى وزيادة الإنتاج، والحفاظ على الثروة الداجنة والبيئة.
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