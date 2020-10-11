تامر مرسى يشكر الرئيس السيسى بعد إشادته بـ الاختيار: موعدنا رمضان 2021

وكتب مرسى، عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد: "شكرا سيادة الرئيس، موعدنا فى رمضان 2021، قوى مصر الناعمة فى الصفوف، نواجه تحت قيادتك أعداء الوطن، شكرًا فريق عمل الاختيار".
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، أشاد بـ الاختيار، مؤكدًا أنه نجح فى توصيل رسالة فى "شهر واحد" وبقوة، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من أبطال الجيش المصرى قدموا حياتهم فداءً للوطن، مثل الشهيد البطل أحمد منسى، متابعًا: "مصر قدمت الكثير والأجيال اللى جايه لازم تشوف.. يجب أن ننقل صورتهم لكل بيت مصرى".
ووجه الرئيس، الشكر لأسر شهداء الوطن، مؤكدًا: "الاختيار رسالة.. علشان نقول لكل بيت قدم شهيد متشكرين"، كما وجه حديثه لـ أبطال الاختيار: "أوجه الشكر لكم على صدق الاختيار لتناوله أحداثا واقعية".
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