مستشار الرئيس يكشف أسباب السيطرة على الوضع الصحي  

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة بذلت جهوداً غير مسبوقة لمواجهة فيروس كورونا هذا الوباء العالمي.

وقال إن الاستعداد المبكر والدراسة الجيدة وتوافر المعلومات بالإضافة إلى تخصيص الدولة مبلغ ١٠٠ مليار جنيه تم إضافتها لخزينة القطاع الطبي وهو حدث غير مسبوق في أي دولة بالعالم، كل ذلك كان له أعظم الأثر في تجاوز الأزمة والسيطرة على الوضع الصحي داخل مصر مقارنة بالعديد من دول العالم.

وأشاد بدور شهداء الجيش الأبيض، مؤكداً ضرورة استمرار توخي الحذر لاستمرار القدرة على السيطرة على الأوضاع.

ونقل تقدير الدولة المصرية و القيادة العليا للدولة لجميع أطباء و منسوبي جيش مصر الأبيض.

جاء ذلك خلال تكريم أطباء قسم الصدر من نواب و مدرسين تقديرا لدورهم فى مكافحة فيروس كورونا و تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث وبحضور كل من الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. شهيرة سمير وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. أسامه منصور وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و أ.د. سامية عبدة نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و مدير وحدة مكافحة العدوى و أ.د. ياسر مصطفى رئيس قسم الصدر ، تم تكريم أطباء قسم الصدر من نواب و مدرسين و مدرسين مساعدين ؛ تقديراً لجهودهم في علاج مصابي فيروسcovid -19

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