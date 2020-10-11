مباحث التهرب الضريبي تداهم شركة إف إف إل المملوكة لخالد حبيب لتقديمه إقرارات مزورة (صور)

واصلت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم توجيه حملات تفتيشية مكبرة حيث إستهدفت شركة إف إف إل للتنمية المستدامة الكائنة فيلا ٣ حي الندى - شارع البنفسج - الشيخ زايد ، والتي يمثلها قانوناً خالد عادل عبده حبيب ، مواليد ١٩٦٦/١٠/١ مقيم بذات عنوان الشركة ، عقب تقنين الإجراءات وبناء علي تحريات مسبقة بقيام تلك الشركة بتقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة بغرض التهرب من سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام قانوني الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، قانون ضرائب القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ .

أسفر التفتيش عن وجود إسقاط ضريبي بمبلغ أربعة ملايين وأربعمائة إثنان وخمسون ألف جنيه ٤٤٥٢٠٠٠ وتم ضبط لاب توب وعدد ٢ حقيبة تحتوى علي الأوراق والمستندات والفواتير الخاصة بتعاملات الشركة المذكورة .. وجارى فحصها بمعرفة اللجان المختصة بمصلحة الضرائب المصرية وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية .