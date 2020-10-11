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واصلت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب الضريبي والرسوم توجيه حملات تفتيشية مكبرة حيث إستهدفت شركة إف إف إل للتنمية المستدامة الكائنة فيلا ٣ حي الندى - شارع البنفسج - الشيخ زايد ، والتي يمثلها قانوناً خالد عادل عبده حبيب ، مواليد ١٩٦٦/١٠/١ مقيم بذات عنوان الشركة ، عقب تقنين الإجراءات وبناء علي تحريات مسبقة بقيام تلك الشركة بتقديم إقرارات ضريبية غير صحيحة بغرض التهرب من سداد الضرائب المستحقة للخزانة العامة بالمخالفة لأحكام قانوني الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ ، قانون ضرائب القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦ .
أسفر التفتيش عن وجود إسقاط ضريبي بمبلغ أربعة ملايين وأربعمائة إثنان وخمسون ألف جنيه ٤٤٥٢٠٠٠ وتم ضبط لاب توب وعدد ٢ حقيبة تحتوى علي الأوراق والمستندات والفواتير الخاصة بتعاملات الشركة المذكورة .. وجارى فحصها بمعرفة اللجان المختصة بمصلحة الضرائب المصرية وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباحث التهرب الضريبي تداهم شركة إف إف إل المملوكة لخالد حبيب لتقديمه إقرارات مزورة (صور) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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