تقارير تونسية: إصابة فرجاني ساسي نجم الزمالك بفيروس كورونا

كشفت تقارير صحفية تونسية، عن إصابة نجم فريق الزمالك، فرجانى ساسي، بفيروس كورونا، بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبو منتخب تونس، قبل السفر إلى النمسا، من أجل مواجهة منتخب نيجيريا وديا. وفقًا لإذاعة «جوهرة أف أم» التونسية، فإن التحاليل المخبرية التي خضع لها المنتخب التونسي، قبل السفر إلى النمسا، كشفت إصابة الثنائي فرجاني ساسي وسيف الدين الخاوي بفيروس كوفيد-19 بعد أن جاء النتيجة إيجابية.
وتأتى إصابة ساسي، لتضع الزمالك، في مأزق كبير، قبل مواجهة الرجاء المغربي، يوم 18 أكتوبر الحالي، في ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، على ملعب «محمد الخامس». ويلاقي المنتخب الوطني في مدينة «كلاقن فورد» النمساوية المنتخب النيجيري بعد غدٍ الثلاثاء 13 أكتوبر.
وكان ساسي، قد غاب عن مواجهة تونس الودية، أمام منتخب السودان، أول أمس الجمعة، والتي انتهت بفوز نسور قرطاج، بنتيجة 3- 0، وشهدت مشاركة على معلول نجم فريق الأهلى، والذى سجل هدفا.
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