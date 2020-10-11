مطران شبرا الخيمة يدشن كنيسة الأنبا أثناسيوس بقليوب المحطة

وتضم الكنيسة ثلاثة مذابح، الرئيسى باسم الأنبا أثناسيوس الرسولى، والجانبى الأيمن باسم السيدة العذراء، والأيسر باسم القديس تكلاهيمانوت والقديس ونس. كما دشن الأنبا مرقس، المعمودية وأوانى المذبح، وحضر التدشين عددا من الآباء الكهنة، وسط فرحة كبيرة من الحضور.

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