صور.. وزير التموين يشهد توقيع عقد تطوير شركة السكر للصناعات التكاملية

شهد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، مراسم توقيع عقد التطوير بين شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحالف دولى مكون من 4 شركات "سيجمان، بى ام ايه، ماين كيبتال – رونالد بيرجر"، لتطوير وتحديث وإعادة هيكلة شركة السكر ومصانعها التابعة لتعظيم الاستفادة من هذه الكيانات الوطنية حتى تتمكن من المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا.





وشدد المصيلحى، على أن التحالف الدولى يجرى دراسة مستفيضه وواقعية وتحليل دقيق للوضع الراهن لكل وحدة من وحدات شركة السكر والبالغ عددها 22 وحدة وعلاقاتها بعضها ببعض، وكذلك تقييم العناصر البشرية بداخل الشركة مع الأخذ فى الاعتبار الوحدات غير النمطية مثل قطاعات النقل والمركز الطبى وصناعات الورق، والعطور ومستحضرات التجميل ووضع تصور للتطوير وتعظيم الاستفادة من جميع الإمكانيات المادية والبشرية بشركة السكر لوضعها على خريطة المنافسة المحلية والإقليمية والدولية بحيث سيتم دراسة الموقف "المالى، الفنى، الإدارى"، ووضع البدائل المناسبة مع تحديد نقاط القوة والضعف بهدف بالنهوض بالشركة والذى سينعكس إيجابيًا على النهوض بصناعة السكر.

وأكد وزير التموين، أن هناك مجموعات عمل تم تشكيلها من الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومن الوحدات بشركة السكر للتعاون المشترك مع الشركات القائمة بالتطوير وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، مع توفير الدعم لهذه الشركات لتحقيق الهدف من التطوير.

وفى سياق متصل، شدد الوزير، على ضرورة وحتمية التواصل المستمر والمباشر مع العاملين بجميع وحدات الشركة ومع المستويات الإدارية، مشيرًا إلى أنه لن يتم الاستغناء عن أى عامل من العاملين فى هذا المجال وسيتم تدريبهم وفقا للخبرات العالمية، مؤكدًا أن توجه الدولة هو تطوير تلك الصناعة يأتى لزيادة إنتاجها وتطوير المصانع التابعة لها بمواصفات عالمية بما يساهم فى زيادة الإنتاج وتقليل الفاقد إضافة إلى دمجها بمنظومة سلاسل القيمة العالمية.

وأكد اللواء أحمد حسنين رئيس مجلس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بأن توقيع التعاقد والذى شهده وزير التموين، يأتى ضمن خطة طموحة لدى الشركة القابضة لتطوير مصانعها التابعة، بدأت بدراسة تطوير شركتى قها وإدفينا، وشركات الزيوت وكذلك شركة النشأة والخميرة، ثم تطوير شركة السكر والصناعات التكاملية أحد أهم وأكبر الكيانات الوطنية فى صناعة السكر فى مصر والتى تمثل صرح صناعى عملاق فى مجال صناعة السكر والصناعات الغذائية.