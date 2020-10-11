أعلن المدرب الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري، التي تقام في الثامنة مساء اليوم الأحد. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - أحمد فتحي الوسط: أليو ديانج - عمرو السولية وسط الهجوم: حسين الشحات - مجدي أفشة - محمود كهربا الهجوم: جونيور أجايي وعلى مقاعد البدلاء: مصطفى شوبير- صالح جمعة - وليد سليمان - بادجي - أحمد الشيخ - شادي رضوان - محمد شكري - عربي بدر - محمد فخري

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أجايي يقود هجوم الأهلي أمام بيراميدز.. وصالح جمعة على الدكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.