منها الرحاب.. بنك كريدي أجريكول مصر يفتتح ثلاثة فروع جديدة

أعلن بنك كريدي أجريكول مصر افتتاح أحدث فروعه «بنكي ستور banki Store» حسن المأمون بمدينة نصر وسيتي ستارز بداخل المركز التجاري والرحاب 2 وهو الثاني على مستوى مدينة الرحاب . ويأتي ذلك تنفيذا لخطة البنك في مد وتطوير شبكة الفروع تحقيقا لمزيد من الانتشار لتوسيع قاعدة خدمات البنك والوصول لاكبر عدد من العملاء. وتقديم تجربة مصرفية متميزة.

ويعد «banki Store» نموذجًا مبتكرًا للفروع التي تعتمد على التوازن بين الخدمات الرقمية والاستشارات البنكية 100% رقمي 100 %. بشرى . وقد تم اطلاق نموذج الفرع المتكامل في 2018 في اطار استراتيجية البنك لتوسيع قاعدة الخدمات البنكية الرقمية وتحقيق رضا العملاء وخدمة المجتمع من خلال خدمات مبتكرة من شأنها دعم ثقافة التحول الرقمي.

وصرح السيد بيير فيناس، العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول: " يسعى كريدي أجريكول أن يكون الأقرب دائما لعملائه من خلال تقديم خدمات مصرفية تتوافق مع احتياجات عملائنا والتي تعتمد على التوازن بين الاستشارات البنكية والخدمات الرقمية وذلك لتقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا. و اضاف نحن حريصون على ان تتماشى خطط البنك مع خطة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي.

ومن جانبه، اوضح السيد ولى لطفى نائب العضو المنتدب : "تعد الطفرة التي حققتها الخدمات الرقمية في المجال المصرفي خلال الفترة الاخيرة، تأكيدًا على قوة استراتيجيتنا التي نعمل بها منذ عدة سنوات لتقديم خدمات رقمية مبتكرة واثبتت فاعليتها حيث انها سمحت لعملائنا بتنفيذ معاملاتهم عن بعد وتقليل خطر تعرضهم للفيروس اثناء تلك الازمة الصحية". واضاف ولي: "نحن في كريدي أجريكول نعى أن التطور التكنولوجي لا يتوقف، لذلك نحرص دائما على الاسراع في تطوير خدماتنا الرقمية لتواكب احتياجات عملائنا وأحدث المستجدات على المستوى المحلى والدولي".

وتتوافر في فروع banki Store عدد من الخدمات التي تهدف لتحقيق تجربة بنكية متميزة للعملاء بداية من موظفي الاستقبال (Digital Greeter) وتكون مسؤوليتهم إرشاد العملاء إلى وجهتهم داخل الفرع مع تقديم الدعم اللازم وفقًا لاحتياجاتهم، وتقديم كل أنواع الدعم للعملاء غير المسجلين في الخدمات المصرفية الرقمية ببنك كريدي أجريكول مصر، لمساعدتهم على التسجيل الذاتي باستخدام الأجهزة المحمولة، والأجهزة اللوحية بنظام iOS وAndroid، مما يسمح لهم إجراء معاملاتهم المصرفية عن بعد في الوقت الذي يناسبهم، ويستطيع العملاء الذين يحتاجون إلى استشارة الخبراء حول مواضيع مختلفة في البنك التحدث معهم وجها لوجه، عبر مكالمات الفيديو، بمساعدة مديري علاقات العملاء المختصين.

يشار إلى أنه بافتتاح الثلاث الفروع في حسن المأمون بمدينة نصر، والرحاب 2 وسيتي ستارز يصل عدد فروع بنكي ستور banki Store، من كريدي أجريكول إلى احدى عشر فرع، حيث شهد عام 2018 افتتاح أول فروع بنك كريدي أجريكول من «بنكي ستور Banki Store»، في التجمع الخامس وآخر في داندي مول، كنموذج عملي لخطة التحول الرقمي التي يتبعها البنك وللفروع التي تعتمد بالكامل على التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدماتها للعملاء، كما توالى خلال عام 2019 افتتاح عدد من الفروع المبتكرة بنكي ستور "banki Store" منها فرع ميدان المساحة في الدقي، وفرع مدينة طنطا، وفرع مدينة شبين الكوم، وسيتى ستارز، والشيخ زايد، وفرع جليم بالإسكندرية.