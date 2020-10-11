القومى للطفولة والاتحاد الأوروبى يطلقان حملة تعزيز الاستخدام الآمن للإنترنت

انطلقت اليوم حملة "أمانى دوت كوم" من أجل حماية الفتيات والأطفال من العنف عبر الإنترنت، وذلك بمناسبة اليوم العالمى للطفولة والذى يوافق الحادى عشر من أكتوبر من كل عام، تحت رعاية المجلس القومى للطفولة والأمومة، بالتعاون مع اليونيسف، وبتمويل من الاتحاد الأوروبى.





تهدف المرحلة الأولى من الحملة إلى رفع مستوى الوعى بين الأطفال والآباء ومقدمى الرعاية بالإجراءات والتدابير الخاصة بحماية الأطفال والنشئ من التهديدات الجديدة التى قد يواجهونها فى عالم الإنترنت، أو التعرض لمحتوى ضار، أو الإساءة، فضلاً عن توفير وسائل للإبلاغ عن هذه الجرائم، والتى تتمثل فى خط نجدة الطفل 16000.

وفى هذا الصدد صرحت الدكتورة سحر السنباطى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، قائلةً: "إننا اليوم، وبالتعاون مع الشركاء، نطلق حملة "أمانى دوت كوم" لمعالجة مسألة حماية الأطفال والنشىء من الفضاء الإلكترونى، موضحة أن التعرض للعنف أمرًا يبعث القلق والغضب الشديدين نظراً لطبيعة المحتوى عبر الإنترنت والذى يمكن الوصول إليه بشكل غير محدود، بالإضافة إلى افتقار الوعى لدى الكبار والأطفال بشأن مخاطر الإنترنت، ومن مسؤوليتنا جميعًا العمل على الحفاظ على سلامة الأطفال والنشئ أثناء استخدامه، لافتة الى إسهامات جميع شركائنا وعلى صناع الإنترنت تعزيز سلامة الأطفال على الإنترنت والأدوات الجديدة المتاحة فى هذا الشأن، والاستفادة منها، حتى يصبحوا قادرين على استخدام الإنترنت بأمان".

وأشارت السنباطى إلى أن عدد مستخدمى الإنترنت فى مصر وصل لملايين من المستخدمين، الأمر الذى يدعونا إلى الاهتمام بحماية الأطفال بشكل أكبر، كما ناشدت مقدمى الرعاية بضرورة متابعة الأطفال خلال تواجدهم على الفضاء الإلكتروني، مؤكدةً أن متابعتهم أصبحت أمر ضرورى، ومسئولية فى ظل التوسع الهائل فى عالم الإنترنت والذى أصبح بلا حدود.

ودعت السنباطى أولياء الأمور بالاتصال بالخط الساخن لنجدة الطفل "16000" للحصول على المشورة الصحيحة فى التعامل مع مثل هذه المواقف مع الأطفال، والإبلاغ أيضا إذا ما تعرض الأطفال لأى خطر أو استغلال عبر الإنترنت، لافتة إلى أن المجلس يوفر هذه الخدمة المجانية عبر الخط الساخن أو من خلال تطبيق "الواتس اب" على رقم 01102121600، مؤكدة على سرية بيانات المتصلين واستقبال الاستفسارات والشكاوى من الأطفال والبالغين على حد سواء.

وقال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى فى مصر، إن "الاتحاد الأوروبى فخور جدًا بأن يكون جزءًا من هذه الحملة التى يتم إطلاقها فى إطار الشراكة الاستراتيجية بينه وبين مصر لتعزيز حماية الأطفال ودعم الفتيات والفتيان الذين تعرضوا للعنف، قائلاً "لقد عملنا مع مصر لسنوات عديدة ونحن ملتزمون بمواصلة دعم جميع الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد الأطفال، وخاصة العنف القائم على النوع الاجتماعى".

وأضاف السفير برجر: إن الاتحاد الأوروبى يدعم حملات التوعية الناجحة التى تعزز الجهود التى تساعد على التصدى للعنف ضد الأطفال، ولاسيما حملة "أولادنا" التى ركزت على التنمر والتربية الإيجابية، قائلاً: "أنا فخور بأنه من خلال هذه الحملات، زاد وعى العديد من الفتيات والفتيان بحقوقهم وبأنهم يستطيعون التعبير عن أنفسهم والسعى للحصول على الدعم".

وأشار إلى أن حملة "أمانى دوت كوم" إضافة مهمة لجهودنا من أجل تعزيز بيئة إنترنت أكثر أمانًا للفتيات والفتيان، فى الواقع، نحن بحاجة إلى ضمان تجربة رقمية إيجابية للأطفال والشباب، لاسيما تحت الضغط المتزايد من جائحة كوفيد-19، معربا عن تطلعه فى أن تساعد الحملة الجديدة الأطفال والشباب على أن يصبحوا أكثر وعيًا وتفاعلاً وأن يظلوا آمنين على الإنترنت".

ومن جانبه قال جيريمى هوبكنز، ممثل اليونيسف فى مصر: "مع التدابير الوقائية التى تم اتخاذها بسبب كوفيد-19 حدثت زيادة هائلة فى الوقت الذى يقضيه الأطفال والشباب أمام الشاشات، حيث يتعرضون للتعامل مع مجموعة واسعة من الأجهزة، فى الوقت الذى يفتقر فيه الكثير منهم إلى المعرفة والمهارات والموارد اللازمة للحفاظ على سلامتهم عبر الإنترنت، فيتعرض عدد متزايد منهم لخطر التنمر الإلكترونى، والاستغلال الجنسى، ومن ثم، تصبح هناك ضرورة ملحة إلى تضافر جهودنا معًا، حكومة، وكيانات دولية، ومجتمع مدنى، وقطاع الأعمال والتجارة، جنبًا إلى جنب مع الأسر ومقدمى الرعاية من أجل التصدى لهذه المخاطر، وزيادة فرص حصول الأطفال على محتوى آمن يتسم بالجودة العالية على الإنترنت".

جدير بالذكر أنه سيتم إطلاق المرحلة الأولى من حملة "أمانى دوت كوم" على المنصات الرقمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة واليونيسف والاتحاد الأوروبى، لتوفير محتوى زاخر بالمعلومات للأطفال ومقدمى الرعاية يستهدف تعزيز الحماية على الإنترنت، حيث تعمل الحملة التى تستخدم هاشتاج #أماني_دوت_كوم على الترويج لنصائح تهدف إلى مساعدة الأطفال والشباب والأسر على تصفح الإنترنت بشكل آمن، حيث يتبع ذلك المزيد من التدخلات منها معسكرات التعليم الرقمى لتمكين الشباب ورفع قدراتهم.